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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Palabıyık, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki San Marino-Kazakistan karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri I Grubu'ndaki San Marino-Kazakistan karşılaşmasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre San Marino'nun Serravalle şehrinde 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.


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