UEFA'dan Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Makedonya’nın KF Shkendija ile İngiltere’nin Tottenham Hotspur takımları arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Makedonya’nın Üsküp şehrindeki Todor Proeski Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
VARŞOVA’DAKİ MAÇ ÖZKAHYA’NIN
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Legia Varşova-Drita maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Polonya’nın Legia Varşova ile Kosova’nın Drita takımları arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Polonya’nın Varşova şehrindeki Wojska Polskiego Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak müsabakada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi ve oyuncu bu teklifi kabul etti ancak genç yıldız adayının menajerinin, “İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor, seni Avrupa'da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi de koymak istedi ancak oyuncunun menajeri buna da karşı çıktı.
Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi
Uzun süredir Diego Perotti transferi için Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye şok tavır! İtalyan devi, 32 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerden 3 milyon euro bonservis talep etti ve Fenerbahçe'nin indirim talebini kesin bir dille reddetti. Serie A ekibinin bu tavrının ardından ise Vedat Muriqi çıktı. Kanarya, Kosovalı golcüyle ilgilenen başkent ekibinin indirim talebine cevap vermemiş, oyuncuyu Lazio'ya satmıştı.
Süper Lig'de sezonun 3'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştiriyor.
Forvet transferi için Aboubakar'la görüşen Beşiktaş, Portekiz ekibi Porto'nun transfere onay vermesi halinde Aboubakar'ı bu gece İstanbul'a getirecek.