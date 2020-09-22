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aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 15:07
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UEFA'dan Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya görev

UEFA'dan Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya görev

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'unda Makedonya ekiplerinden Shkendija'nın sahasında Tottenham ile oynayacağı maçı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Legia Varşova-Drita maçını ise Halis Özkahya yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Makedonya’nın KF Shkendija ile İngiltere’nin Tottenham Hotspur takımları arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Makedonya’nın Üsküp şehrindeki Todor Proeski Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

VARŞOVA’DAKİ MAÇ ÖZKAHYA’NIN

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Legia Varşova-Drita maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Polonya’nın Legia Varşova ile Kosova’nın Drita takımları arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Polonya’nın Varşova şehrindeki Wojska Polskiego Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak müsabakada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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