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  • UEFA'dan açıklama: Koronavirüs sebebiyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni durdurabiliriz
  • 25 Şubat 2020 Salı 16:24
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  • 25 Şubat 2020 Salı 16:35

UEFA'dan açıklama: Koronavirüs sebebiyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni durdurabiliriz

UEFA'dan açıklama: Koronavirüs sebebiyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni durdurabiliriz

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UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs tehdidiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, "EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz ancak ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse şehir değişikliğine gidebiliriz.

Koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" ifadelerini kullandı.

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UEFA'dan açıklama: Koronavirüs sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ni durdurabiliriz
UEFA'dan açıklama: Koronavirüs sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ni durdurabiliriz

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