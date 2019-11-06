UEFA'dan 5 futbolcuya daha soruşturma

AKŞAM

UEFA işin suyunu çıkardı. Arnavutluk ve Fransa maçlarından sonra yaşanan ‘Asker selamı’ gol sevinci yüzünden Milli Takım’a soruşturma açan UEFA, İrfan Can’ın Wolfsberger maçında attığı gol sonrası yaşadığı benzer sevinç için de aynı kararı almıştı. Kamuoyunda, “İrfan Can o selamı verirken tek başına değildi” şeklinde UEFA’yı hedef alan tepkilerinin ardından soruşturmaya aynı selam sevincinde yer alan Visca, Caiçara, Mehmet Topal, Azubuike ve Robinho da dahil edildi. Yabancı oyuncuların bile gol sevinçlerini soruşturma konusu yapan UEFA’nın bu komik kararına her kesimden tepkiler büyüyor. Avrupa’da İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde gündemden düşmeyen ırkçı davranışlara sessiz kalan UEFA’nın, hiç kimseyi ötekileştirmeyen asker selamına karşı tavrı, önyargıları da ortaya koyuyor.