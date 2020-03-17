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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 08:00
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  • 17 Mart 2020 Salı 08:11

UEFA'da kritik gün

UEFA'da kritik gün

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Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.

AKŞAM

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından UEFA, bugün 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak. Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

EURO 2020 ANA GÜNDEM MADDESİ

Saat 14.00’te yapılacak olan zirvede ana gündem maddesi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran’da Roma’da İtalya ile Türkiye’nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ertelenme konusu da toplantıda masaya yatırılacak. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’na, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya ev sahipliği yapacak.

DÜNYADA BİRÇOK LİG ERTELENDİ

Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa’da etkisini gösteren koronavirüsü salgını nedeniyle birçok ligde erteleme kararı alınmıştı. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere Avrupa’da birçok ligde müsabakalara ara verilmişti. Avrupa’nın yanı sıra ABD, Japonya, Suudi Arabistan’ta da futbol organizasyonlarını durdurma kararı alındı. Süper Lig’de ise geçtiğimiz hafta alınan karar ile hafta sonu oynanan müsabakalara seyirci alınmamıştı.

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UEFA'da kritik gün
UEFA'da kritik gün

UEFA'da kritik gün

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