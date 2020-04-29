UEFA'da kritik gün 27 Mayıs

UEFA, koronavirüs salgını nedeni ile ertelen maçların son kararını 27 Mayıs’ta verecek. UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı yinelenirken, İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yeni bir tarihin kararlaştırılacağı da duyuruldu.
2021’de İngiltere’de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2022 Futsal Şampiyonası 19 Ocak-6 Şubat 2022 tarihlerinde Hollanda’da düzenlenecek. Haziran ayına kadar ise hiçbir hazırlık maçına izin verilmeyecek.
EURO 2020 Play-off ve Uluslar Ligi maç takvimi ise daha sonra açıklanacak.
Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.
Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ligin yeniden başlamasını iple çektiklerini söyledi. Koronavirüs konusunda ülkemizin son 4-5 günde büyük bir gelişme sağladığını belirten Doğan, "Bu da her şeyin planlandığı gibi ilerlediğinin göstergesi. İnşallah ligler de planlandığı gibi 12 Haziran'da başlayacak." dedi.
Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım bonservisi Newcastle United'da olan sezonu ise Rotherham United'da geçiren Daniel Tan Barlaser'i gözüne kestirdi.
Fransa'nın ligleri iptal etmesinin ardından UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yollarına devam ettiklerini söyledi.
Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 23 Milyon TL kar açıkladıklarını söyledi. Doğan, 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında 63 Milyon TL zarar açıkladıklarını hatırlatarak, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 arasında ise 23 Milyon TL kar elde ettiklerini belirtti.