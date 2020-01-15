UEFA Yılın 11'i belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.
Kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan ikişer, Manchester City ve Bayern Münih'ten de birer isim yer aldı.
Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 14. kez seçildi. 7 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.
2019 UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluşuyor:
Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus)
Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City)
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Dün akşam transferi için PSV ile masaya oturan Milan yönetimine Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe resti geldi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2015-16 sezonunda Schalke forması giyen Belhanda için Alman yöneticilerin devrede olduğu anlaşıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kumpas ve 3 Temmuz Davalarının bir an önce tamamlanmasını ve haklılıklarının meşrutiyet kazanmasını istediklerini söyledi.
Süper Lig’de 18. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı.