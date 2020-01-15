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aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:41
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:41

UEFA Yılın 11'i belli oldu

UEFA Yılın 11'i belli oldu

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Bu sene 19'uncusu düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan ikişer, Manchester City ve Bayern Münih'ten de birer isim yer aldı.

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 14. kez seçildi. 7 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.

2019 UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluşuyor:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)

Savunma: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City)

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