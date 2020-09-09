UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi

'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.