UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Fransa, ağırladığı Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte golleri 43. dakikada Antoine Griezmann, 45. dakikada Anthony Martial, 65. dakikada Dayot Upamecano ve 77. dakikada Olivier Giroud atarken, Hırvatistan'da 16. dakikada Dejan Lovren ve 55. dakikada Josip Brekalo ağları sarsan isimler oldu.
Gruptaki diğer maçta ise Portekiz deplasmanda İsveç'i 2-0 yendi. Konuk ekibin 2 golü de Cristiano Ronaldo'dan gelirken, 35 yaşındaki oyuncu milli takım gollerini 101'e çıkardı ve İranlı Ali Daei'nin ardından milli takım için 100 gol barajını geçen 2. oyuncu oldu.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ MÜSABAKALARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
A LİGİ
2. Grup: Danimarka-İngiltere: 0-0
Belçika-İzlanda: 5-1
3. Grup: Fransa-Hırvatistan: 4-2
İsveç-Portekiz: 0-2
C LİGİ
1. Grup: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Azerbaycan: 0-1
Karadağ-Lüksemburg: 0-1
2. Grup: Ermenistan-Estonya: 2-0
Gürcistan-Kuzey Makedonya: 1-1
D LİGİ:
2. Grup: San Marino-Liechtenstein: 0-2
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
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