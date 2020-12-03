UEFA Uluslar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura sonucunda, İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti.
İkinci kez düzenlenen turnuvada yarı finaller 6-7 Ekim 2021, final ve 3'üncülük maçı ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.
İtalya'da düzenlenecek finallere Torino'daki Allianz ve Milano'daki San Siro statları ev sahipliği yapacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kendi YouTube kanalında bir video paylaştı. "Antrenmana Dönüş" başlıklı videoda kendisi gibi koronavirüse yakalanan ve antrenmana geri dönen oyuncuların da yer aldığı antrenman videosunda Babel ile oyuncular, hastalıkta neler yaşadıklarını anlattı.
Beşiktaş'ın yeni iletişim ve basın danışmanı Erol Kaynar, Best FM'deki Gökhan Dinç ile Basın Tribünü programında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a Kasımpaşa maçı öncesi Josef de Souza'dan kötü haber geldi.
2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.
Juventus'a Torino derbisi öncesi milli yıldızımız Merih Demiral'dan kötü haber geldi.