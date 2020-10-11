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aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 00:16
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UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta

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AA

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 7 maçla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, İsviçre'yi 14. dakikada Mikel Oyarzabal'ın attığı golle 1-0 yendi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Ukrayna önünde 20. dakikada Matthias Ginter ve 49. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-1 galip geldi. Ukrayna'nın tek golünü 77. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ:

4. Grup: Ukrayna-Almanya: 1-2

İspanya-İsviçre: 1-0

C LİGİ:

1. Grup: Lüksemburg-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

Karadağ-Azerbaycan: 2-0

D LİGİ: 

1. Grup: Faroe Adaları-Letonya: 1-1

Andorra-Malta: 0-0

2. Grup: Liechtenstein-Cebelitarık: 0-1

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