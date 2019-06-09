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09 Haziran 2019 Pazar 23:38 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 23:45

UEFA Uluslar Kupası'nın kazananı Portekiz

UEFA Uluslar Kupası'nın kazananı Portekiz

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk finalinde Portekiz ile Hollanda karşı karşıya geldi. Estadio do Dragao'da oynanan maçı ev sahibi Portekiz 1-0'lık skorla kazandı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, Portekiz ile Hollanda arasındaki karşılaşmayla belirlendi.

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gonçalo Guedes'in 60. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazanan Portekiz, kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Türkiye liginde Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Hollandalı Ryan Babel, ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika süre aldı.

UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük mücadelesinde ise İngiltere, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre'yi penaltılar sonucu 6-5 yendi.

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