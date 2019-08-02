UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamada, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa maçında, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı belirtildi.
Geçen ay ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten 35 yaşındaki Frappart, UEFA'nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.
Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) maça çıkan ilk kadın hakem unvanının da sahibi Frappart'ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal üstlenecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise İstanbul'daki mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek.
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