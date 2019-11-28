UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün tamamlandı. Birçok zevkli karşılaşmanın oynandığı gecede Milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille de sahne aldı.

İşte gecenin toplu sonuçları:

Genk 1-4 Salzburg

Liverpool 1-1 Napoli

Slavia Prag 1-4 Inter

Barcelona 3-1 Borussia Dortmund

Zenit 2-0 Lyon

RB Leipzig 1-2 Benfica

Valencia 2-2 Chelsea

Lille 0-2 Ajax