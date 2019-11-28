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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün tamamlandı. Birçok zevkli karşılaşmanın oynandığı gecede Milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille de sahne aldı.

İşte gecenin toplu sonuçları:

Genk 1-4 Salzburg
Liverpool 1-1 Napoli
Slavia Prag 1-4 Inter
Barcelona 3-1 Borussia Dortmund
Zenit 2-0 Lyon
RB Leipzig 1-2 Benfica
Valencia 2-2 Chelsea
Lille 0-2 Ajax


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