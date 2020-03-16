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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 11:46
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 11:46

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için çözümü buldu

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için çözümü buldu

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EURO 2020'yi yarın yapacağı toplantıda 2021'e ertelemesi beklenen UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezonu tamamlamak istiyor. Avrupa'nın patronu, Şampiyonlar Ligi için final four şeklinde bir çözüm yoluna gidebilir.

Tüm dünyayı tehdit eden ve ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nden ortaya çıkan corona virüsü, Avrupa futboluna da büyük bir darbe indirdi. Birçok ligde maçlar ertelenirken, bu hafta oynanması gereken Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları da ileri bir tarihe sarktı. İspanyol AS Gazetesi’nin haberine göre yarın 55 ülke federasyonunu video konferans sistemiyle acil bir toplantıya çağıran ve çözüm arayışı içerisinde olan UEFA’nın, yüksek ihtimalle Türkiye’nin de katılacağı EURO 2020’yi bir seneliğine erteleyerek, 2021 yılına alması bekleniyor.

Euroleague’de olduğu gibi...

Ancak bir şekilde hem yerel ligleri hem de bünyesinde bulunan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nde sezonu tamamlamak isteyen UEFA’nın, çözüm olarak gündeme basketbolda Euroleague’de uygulanan Final-Four sistemini getirmeyi düşündüğü bildirildi. 30 Mayıs’ta tarihinde ikinci kez Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 4 takımın katılacağı ve 4 gün sürecek bir organizasyonla kupanın sahibini bulması planlanıyor.

Seyircisiz olma ihtimali yüksek

Buna göre son 16 Turu maçları için çözüm arayışında olan UEFA, sonrasında çeyrek final maçlarını tek maçlı eleme sistemiyle oynatacak. Ardından kalan 4 takım da İstanbul’da, tek maçla yarı final ve final olmak üzere bir sistemle sezona nokta koyacak. Final-Four’un bu ortamda seyircisiz olarak oynanacağı düşünülüyor. Kararın onaylanması durumunda bu uygulamanın benzeri, 27 Mayıs’taki Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Polonya’nın Gdansk şehrindeki PGE Arena’da da yapılacak.

(Fanatik)

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