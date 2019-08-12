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aksam.com.tr
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:01
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:06

UEFA, Okan Buruk'a 1, Chedjou'ya 2 maç men cezası verdi

UEFA, Okan Buruk'a 1, Chedjou'ya 2 maç men cezası verdi

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Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının sonunda kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 7 Ağustos'ta oynanan Medipol Başakşehir-Olympiakos karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkındaki disiplin soruşturması tamamlandı.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a, hakem kararlarını tanımadığı gerekçesiyle bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou'ya ise hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle 2 maç men cezası verdi.

Medipol Başakşehirli futbolcuların 90 dakika içinde bir kırmızı, 4 sarı kart görmesi nedeniyle de kulübe, 5 bin 250 avro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Okan Buruk ve Chedjou, karşılaşmanın sonunda hakem Orel Grinfeld ile girdikleri diyaloğun ardından kırmızı kart görmüştü.

Seyircisi önünde çıktığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Sırbistan temsilcisi Partizan da bazı yaptırımlarla karşılaştı.

Partizan, sahaya madde atılması, meşale yakılması, ayrımcı tezahürat yapılması ve tribünlerdeki merdiven boşluklarında yer bırakılmaması suçlarından 2 maç seyircisiz oynama ve 24 bin 250 avro para cezası aldı.

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Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının sonunda kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı.

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