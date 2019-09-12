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  3. UEFA, kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenlemeye hazırlanıyor

UEFA, kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenlemeye hazırlanıyor

UEFA, kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenlemeye hazırlanıyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden sonra kulüpler düzeyinde üçüncü turnuvasını da düzenlemeye hazırlanıyor.

Bild'de yer alan habere göre; 'Konferanslar Ligi' adını alacak olan turnuva yalnızca 3 sezon boyunca sürecek. 2021'de başlayacak olan Konferanslar Ligi, 2024'de son kez düzenlenecek.

Yeni turnuva olan Konferanslar Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile benzer şemaya sahip olacak. 32 takım, 8 gruba ayrılacak ve 4'erli takımlardan oluşacak.

Şampiyon olan takım ise bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacak

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