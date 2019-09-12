UEFA, kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenlemeye hazırlanıyor

Bild'de yer alan habere göre; 'Konferanslar Ligi' adını alacak olan turnuva yalnızca 3 sezon boyunca sürecek. 2021'de başlayacak olan Konferanslar Ligi, 2024'de son kez düzenlenecek.

Yeni turnuva olan Konferanslar Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile benzer şemaya sahip olacak. 32 takım, 8 gruba ayrılacak ve 4'erli takımlardan oluşacak.

Şampiyon olan takım ise bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacak