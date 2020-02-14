  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 15:40
  • |
  • 14 Şubat 2020 Cuma 15:42

UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği anlaşması imzalandı

UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Paylaş

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasında iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA ile CONMEBOL yetkililerinin bir araya geldiği toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da katıldı.

Toplantıda, her 2 kıtada futbolun gelişimini ve büyümesini teşvik etmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, UEFA ile CONMEBOL arasında müsabakalar, kalkınma, kadın futbolu ve hakemlik konularında 4 ortak komite oluşturulması kararı alındı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Shane Larkin sakatlığı sebebiyle A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

title

Çaykur Rizespor'da umutlar Milan Skoda'da

title

Antalyaspor'un sahasında yüzü bir türlü gülmüyor

Kupa Maçının Oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı´nın Zemini Karla Kaplandı

SPOR GÜNDEMİ

Ve Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu
Ve Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Ve Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray’a transferi yatan Arda Turan’a Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds talip oldu. Tecrübeli futbolcu, Japonya’dan gelen bu teklife sıcak bakıyor.

Nazar değdi! Shane Larkin'den kötü haber
Nazar değdi! Shane Larkin'den kötü haber

Nazar değdi! Shane Larkin'den kötü haber

A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray genç yıldızı kapıyor! Terim onu istiyor...
Galatasaray genç yıldızı kapıyor! Terim onu istiyor...

Galatasaray genç yıldızı kapıyor! Terim onu istiyor...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi alarm
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi alarm

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi alarm

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesinde Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, bu 3 ismi özel olarak uyardı.

Sergen Yalçın'dan stoperlere özel uyarı
Sergen Yalçın'dan stoperlere özel uyarı

Sergen Yalçın'dan stoperlere özel uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Başakşehir mücadelesi öncesinde savunma oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler...
Başakşehir'in konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler...

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş sahne alacak.

Kurban kesti goller geldi
Kurban kesti goller geldi

Kurban kesti goller geldi

Galatasaray'da son döneme damgasını vuran Adem Büyük'ün, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı bir 'totem' ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.