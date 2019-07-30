UEFA geleceğin en iyi 50 genç yeteneğini açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

Luiz Gustavo kararını verdi! Luiz Gustavo kararını verdi! Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Luiz Gustavo'nun kesinlikle Süper Lig'e gelmeyeceği belirtildi.

CAS kararını verdi! 2010-2011 sezonu şampiyonu... CAS kararını verdi! 2010-2011 sezonu şampiyonu... Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu ile ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.

Fenerbahçe transferi açıkladı! Fenerbahçe transferi açıkladı! Fenerbahçe Kulübü, Barış Alıcı'nın transferi için Çaykur Rizespor ile anlaştı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı Galatasaray transferde bombayı patlattı WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

L'Equipe, Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağını iddia etti! L'Equipe, Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağını iddia etti! Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao ile ilgili olarak Fransız basınından flaş bir iddia geldi. L'Equipe, Kolombiyalı ismin Galatasaray'a artık çok yakın olduğunu manşetine taşıdı.

Roma'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer cevabı Roma'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer cevabı Roma, Juan Jesus için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Sarı-Lacivertliler, Roma ile sıkı pazarlıkta. Sportif Direktör Damien Comolli başta kiralık istediği Jesus'un bonservisini almak için 5 milyon Euro verdi...