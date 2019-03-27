Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,3288
  • 6,1118
  • 224.343
  • 91.855
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. UEFA'dan flaş Galatasaray hamlesi!

UEFA, Galatasaray'dan rapor istedi

UEFA, Galatasaray'dan rapor istedi

Galatasaray'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından UEFA da harekete geçti.

x

Galatasaray'da mali genel kurulda yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tartışmalar devam ederken UEFA'nın da harekete geçtiği öğrenildi. UEFA'nın denetimi altında olan sarı kırmızılı kulüp, tartışmalı genel kurul sonrası ibrasızlık kararını mahkemeye taşıyacak.

UEFA, GALATASARAY'DAN RAPOR İSTEDİ

23 Mayıs tarihinde gerçekleşen Mali Genel Kurulda sarı kırmızılı yönetim 331'e karşı 358 oyla idari (yönetsel) açıdan ibra edilmezken bu durum UEFA'nın da gündemine girdi. UEFA, Galatasaray Kulübünden bu durumla alakalı sarı kırmızılı kulüpten bilgi ve rapor istedi.
 
Galatasaray ve birçok kulübü yakından takip eden UEFA, Mali Genel Kuruldaki ibrasızlık konusu ile alakalı, sarı kırmızılı yönetimin kapısını çaldı. UEFA yetkilileri, sarı kırmızılı kulüpte son günlerde yaşananlarla ilgili ayrıntılı bir rapor istedi. 

(Futbol Arena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı: Mağdur kızı oynamak isterim
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın telefon kavgası
Demet Şener aşk iddialarını doğruladı!
Emre Aşık ve Yağmur Aşık çiftinin pedagog krizi
Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a Bomba Transfer!
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, heyecanı anbean artan sokağın nabzını tuttuk. Kendiler

Akşam TV Yerel Seçim öncesi halkın nabzını tuttu: Maltepe

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin ihracatı yüzde 170 artmıştı: İşte Türkiye'den silah alan ülkeler

Bella Hadid'in Kapadokya fotoğrafları olay oldu