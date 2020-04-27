UEFA FFP'yi askıya almazsa Galatasaray, Marcao veya Luyindama'dan birini satacak

Galatasaray'ın yeni sezon planlaması için gözü UEFA'nın vereceği Finansal Fair Play (FFP) kararında. Bir süredir UEFA'nın kıskacında olan Cimbom, koronavirüs sebebiyle FFP'nin askıya alınması durumunda önümüzdeki sezonun transferlerini sınırlamaya takılmadan rahatça yapabilecek.
FFP askıya alınırsa Galatasaray, "Sattığın kadar al" kuralından kurtulacak ve bonservis ödeyebilecek. Kısıtlama sürerse Luyindama veya Marcao'dan biri kaynak için satılacak. Sakatlığı öncesi Aston Villa, Luyindama için 14 milyon euro teklif etmişti.
Cimbom, FFP uygulaması sürdüğü takdirde takımdaki maaş yükünü de azaltmak durumda. Kısıtlama sürerse transfer listesindeki isimler son dönemdeki gibi kiralık oyuncular olacak.
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Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.
Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”
Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.
Çinlilerin her türlü hayvanı yediklerini ve Çin'den daha çok hastalık çıkacağını söyleyen Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın sözleri Çin basınında geniş yankı buldu.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler UEFA'nın Finansal Fair Play ile ilgili vereceği karara çevrildi. UEFA'nın koronavirüs salgını sebebiyle FFP'yi askıya alması bekleniyor ancak mevcut kararın devam etmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar, Luyindama veya Marcao'dan birini satıp transferlere kaynak yaratacak.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Hasan Ali Kaldırım'a Sarı-Lacivertli yönetimden beklenmedik tavır. Tecrübeli futbolcunun menajeri yeni sözleşme için Fenerbahçe'yle görüşme istedi ancak Sarı-Lacivertli yönetim ‘sezon sonunda' diyerek bu talebi reddetti.