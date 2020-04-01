UEFA, federasyonlardan ne istedi? İşte liglerin başlama tarihi

UEFA, bugün aldığı kararla hazırlık maçları dahil kendi organizasyonu kapsamındaki bütün maçların ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş olduğunu duyurdu. Bunun üzerine yerel liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), yapılan toplantının ardından UEFA'nın yerel liglerin bitirilmesini şiddetle tavsiye ettiğini açıkladı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, UEFA'ya bağlı tüm futbol federasyonları, ligler ve kulüp temsilcileriyle yapılan yoğun istişarelerden sonra, UEFA'nın sezonun tamamlanmasını şiddetle tavsiye ettiği belirtildi.

Buna göre Avrupa'daki tüm liglerdeki maçların 3 Ağustos'tan önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Hollanda Futbol Federasyonu, bunun için de ligin Haziran'ın ikinci yarısında başlaması gerektiğini vurguladı.

Federasyon, ülkede futbolun Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'ne (RIVM) göre güvenli olduğu takdirde oynanacağının altını çizdi.

Ayrıca KNVB liglerin yeniden başlatılması veya liglerin iptal edilmesi konusunda ülke futbolunun tüm paydaşlarıyla görüşüleceğini dile getirirken, 28 Nisan'a kadar tüm spor komplekslerinin kapalı olacağını hatırlattı. (ajansspor)