UEFA, erteleme için ülkelerden 275 milyon Euro istiyor

Futbol dünyasının merakla beklediği UEFA'nın koronavirüsün ardından Euro2020'nin akıbetinin belli olacağı toplantıda sürpriz bir konunun görüşüleceği iddia edildi.
The Athletic'in haberine göre UEFA'nın Euro 2020'yi ertelemek için kulüpler ve liglerden 275 milyon euro talep ettiği iddia edildi. UEFA'nın Avrupa Şampiyonası'nı 12 ay erteleyerek Haziran 2021'de oynanmasının bir maliyet oluşturacağını ve bu maliyetin de ülke federasyon temsilcileri ile yapılan toplantıda aktarılacağı iddiası ortaya atıldı.
Haberin devamında ise kulüplerin ve genel olarak tüm ülke temsilcilerinin 2019 - 2020 sezonunun bir şekilde tamamlanması için UEFA'nın bazı yönetmeliklerinde değişiklik yapmasının istendiği ifade ediliyor.
Ligleri süresiz ertelenen ve sahalara geri dönüş süresi bilinmeyen ülke temsilcilerinin Mayıs veya Haziran ayında liglerin başlatılabileceği yönünde.
(Sporx)
Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”
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