UEFA Başkanı Ceferin'den Başakşehir'e mesaj

AKŞAM

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, “UEFA Başkanı Ceferin bize mesaj gönderdi. Büyük üzüntü içinde olduklarını ve en ağır cezayı vereceklerini söylediler” dedi.

TEMSİLCİMİZ Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ, CNN Türk’e konuştu. Gümüşdağ, “Webo ve Demba Ba bizim ailemiz oldu. Webo çok duygulandı. ‘Kendimi evimde hissettim, ailem olduğunuzu anladım’ dedi. Bunun üzerine karardan dönmemiz mümkün mü!.. Avrupa’dan men edilmeyi bile göze almıştık. UEFA Başkanı Ceferin de bize mesaj gönderdi. Çok büyük bir üzüntü içinde olduklarını, en ağır cezayı vereceklerini söylediler. Gece 3-4 gibi yatabildik. Şimdi yeniden müzakerelere devam edeceğiz alınacak kararla ilgili” açıklamasını yaptı.