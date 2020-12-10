UEFA Başkanı Ceferin'den Başakşehir'e mesaj

TEMSİLCİMİZ Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ, CNN Türk’e konuştu. Gümüşdağ, “Webo ve Demba Ba bizim ailemiz oldu. Webo çok duygulandı. ‘Kendimi evimde hissettim, ailem olduğunuzu anladım’ dedi. Bunun üzerine karardan dönmemiz mümkün mü!.. Avrupa’dan men edilmeyi bile göze almıştık. UEFA Başkanı Ceferin de bize mesaj gönderdi. Çok büyük bir üzüntü içinde olduklarını, en ağır cezayı vereceklerini söylediler. Gece 3-4 gibi yatabildik. Şimdi yeniden müzakerelere devam edeceğiz alınacak kararla ilgili” açıklamasını yaptı.
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