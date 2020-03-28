UEFA Başkanı açıkladı: 'Belki sezon iptal olacak'

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa futbolu durma noktasına gelirken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den açıklamalar geldi. İtalya'dan La Repubblica'ya röportaj veren Ceferin, planlarının hazır olduğunu ancak bir belirsizlik yaşadıklarını ifade etti.
UEFA Başkanı, "Kimse şu anda pandeminin ne zaman biteceğini bilmiyor. Ligler ne zaman başlar net bir fikir yok. Mayıs ortası mı, haziran mı yoksa hatta haziran sonu mu bilemiyoruz. Biz planlarımızı hazırladık, belki sezon iptal bile olacak. Biz ligler ve kulüplerle hep görüşüyoruz. Belki gelecek sezon biraz ötelenecek. Bizim sıkıntımız; şu anda kimse pandeminin ne zaman biteceğini bilmemesi. Biz bu nedenle nihai bir planlama yapamıyoruz" dedi.
Ceferin, "Bu pandemi direkt kulüpleri vurdu. Bu berbat yılın ardından Avrupa kulüplerinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" yorumunu yaptı.
Avrupa Birliği'ne tepki gösteren Aleksander Ceferin, "Avrupa Birliği'nin bize karşı tutumu hayal kırıklığı oldu. Ben birlik beraberlik göremiyorum, üzücü bir durum" ifadelerini kullandı. (Milliyet)
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
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