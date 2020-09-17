UEFA Avrupa Ligi'ne Görkem Sağlam damgası

Kiralık değil bonservisiyle geliyor

Sportin Lizbon'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberosu Idrissa Doumbia, Galatasaray ile görüşmesi için menajerine izin verdi. Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmede kiralama formülü üzerinde dursa da gelinen son noktada oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklar yapılıyor.