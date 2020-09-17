UEFA Avrupa Ligi'ne Görkem Sağlam damgası

Maçın 29'uncu dakikasında takımının 2'nci golünü kaydeden Sağlam, 46'ncı dakika da Nunnely ve 65'inci dakikada da Ndayishimiye'nin gollerinde asist yaparak yıldızlaştı. Maçın oyuncusu seçilen Sağlam, gösterdiği performansla göz doldurdu.
Sportin Lizbon'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberosu Idrissa Doumbia, Galatasaray ile görüşmesi için menajerine izin verdi. Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmede kiralama formülü üzerinde dursa da gelinen son noktada oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklar yapılıyor.
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Willem'in Türk oyuncusu Görkem Sağlam mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamladı.
Süper Lig'de dış transferde son olarak Macar kaleci Balasz Megyeri ile sözleşme imzalayan Göztepe, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'la prensipte anlaştı.
Beşiktaş'ın ikinci görüşmede anlaşmaya vardığı Gökhan Töre'nin menajeriyle bu hafta içinde tekrar bir araya gelip transferi resmen bitirmesi bekleniyor.
Galatasaray'a transferi, Celta Vigo'ya takılan Okay Yokuşlu, Cimbom'a gitmek için kulübünü ikna etmeye çalışıyor.
Galatasaray, Avrupa mesaisini kardeş ülke Azerbaycan'da açıyor.