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  3. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye´yi Avrupa´da temsil eden Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir´in hafta içinde oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA´dan yapılan açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi A Grubu 4´üncü maçında 6 Ekim Çarşamba günü saat 23.00´te Santiago Bernabeu´da oynanacak olan Real Madrid - Galatasaray mücadelesini Almanya Futbol Federasyonu´ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer´in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller üstlenecek.

Avrupa Ligi´nin 4'üncü haftasında, C Grubu´nda 4 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55´te oynanacak Krasnodar - Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien´in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Avrupa Ligi K Grubu´nda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00´te başlayacak Braga - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonu´ndan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi J Grubu´nda Medipol Başakşehir´in deplasmanda Wolfsberger´e 7 Kasım Perşembe günü konuk olacağı ve saat 23.00´te başlayacak maçı ise İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer´in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

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