UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahne alıyor
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
Üçüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz'in Braga ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Krasnodar takımını saat 22.00'de konuk edecek.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.55 Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.55 Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda)
19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya)
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.55 Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya)
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna)
19.55 Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya)
19.55 Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere)
19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz)
19.55 Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere)
19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan)
22.00 Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka)
22.00 Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre)
22.00 Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre)
22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya)
22.00 PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç)
22.00 Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya)
22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz)