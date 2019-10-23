Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7833
  • 6,4333
  • 277.488
  • 99037.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Üçüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz'in Braga ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Krasnodar takımını saat 22.00'de konuk edecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.55 Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

19.55 Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda)

19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya)

19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan)

19.55 Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya)

19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna)

19.55 Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya)

19.55 Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere)

19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz)

19.55 Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere)

19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan)

22.00 Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka)

22.00 Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre)

22.00 Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre)

22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya)

22.00 PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç)

22.00 Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
Berkay ile Eren Hacısalihoğlu kavga mı etti? Ortalığı karıştıran iddiaya jet açıklama
Rap dünyasını karıştıran Norm Ender iddiası!
Ünlü oyuncu imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>Açtığı çay ocağının ismini ’Tahtası Eksikler Toplanma Yeri’ koyan esnaf, kendisinin de tahtasının

Çay Ocağına Öyle Bir İsim Verdi ki, Gören Çay İçmeye Giriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye müjdeli haber: En az 2 bin 127 lira olacak

Tarlaya gömülü halde bulundu! İş makinesiyle çıkarıldı