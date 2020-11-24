UEFA Avrupa Ligi'ndeki Napoli-Rijeka maçı Halis Özkahya'nın

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İtalya’nın Napoli ile Hırvatistan’ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya’nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak müsabakada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
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