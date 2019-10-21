UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev-Kopenhag maçını Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kiev Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.