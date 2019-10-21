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  3. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev-Kopenhag maçını Halil Umut Meler yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev-Kopenhag maçını Halil Umut Meler yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev-Kopenhag maçını Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Danimarka'nın Kopenhag takımları arasında 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Kiev Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.     

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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