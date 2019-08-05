UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Parag'ı elerse play-off turunda U.Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı elerse play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle bir süredir sol stoper arayan Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’un muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Lille ile anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun gidişinin kalbini kırdığını ancak Yusuf'a kırgın olmadığını belirtti.
Galatasaray’a Tiemoue Bakayoko’dan kötü haber geldi. Bu sezon Chelsea’de forma savaşı vermek isteyen yıldız futbolcunun kesinlikle Süper Lig’e gelmeyi düşünmediği bildirildi.
Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.
Transfer sürecinde özellikle Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri bırakan Jimmy Durmaz, idmanlarda ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla tam not aldı.