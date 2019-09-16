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  3. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türk takımlarının grup aşamasında yapacakları ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, K Grubu'nda Slovakya'da Slovan Bratislava'yla karşılaşacak Beşiktaş'ın maçını Estonya'dan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak.

C Grubu'nda İspanya deplasmanında Getafe'ye konuk olacak Trabzonspor'un maçında ise Slovenya'dan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını vatandaşları Matej Zunic ve Grega Kordez üstlenecek.

Medipol Başakşehir'in J Grubu'nda İtalya'da Roma'yla yapacağı maçı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yadımcılıkları görevinde ise vatandaşları Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino bulunacak.

(AA)

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