UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkan ilk takım Lech Poznan oldu

'F.Bahçe benle ilgilendi ama ne olduysa oldu transfer gerçekleşmedi'

Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.