UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekiliyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
İskoç ekibi Rangers ile oynayacağı play-off turu maçını kazanması halinde gruplara kalacak Galatasaray ise yüksek ihtimalle 2. torbada yer alacak. Sarı-kırmızılıların, UEFA ülke puanına göre belirlenen torbalara, çok düşük de olsa seribaşı girme ihtimali bulunuyor.
48 takımın dağıtılacağı 4 torbanın son şekli, play-off turu karşılaşmalarının ardından netleşecek. Çekiliş sonucu takımlar, dörderli 12 gruba ayrılacak.
22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla'nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...
Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.
Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.
Galatasaray'da Belhanda'nın, Rangers maçı sonrasında takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Belhanda'dan gelmesi planlanan 7 milyon Euro'luk bonservis ile de transferleri bitirmeyi hedefliyor.
Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu.
Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Glasgow Rangers'ı yenerse gruplara katılım karşılığı olarak 6 milyon avro (54 milyon TL) kazanacak.