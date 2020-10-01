UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekiliyor

SPOR GÜNDEMİ

Umudumuz sende Galatasaray! Muhtemel 11'ler Umudumuz sende Galatasaray! Muhtemel 11'ler Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...

Giuliano yükleniyor! Fırsat Fener'in ayağına geldi Giuliano yükleniyor! Fırsat Fener'in ayağına geldi Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.

Ülke puanında korkulan oldu! Devler Ligi artık hayal Ülke puanında korkulan oldu! Devler Ligi artık hayal Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.

Belhanda bugün son maçına çıkabilir Belhanda bugün son maçına çıkabilir Galatasaray'da Belhanda'nın, Rangers maçı sonrasında takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Belhanda'dan gelmesi planlanan 7 milyon Euro'luk bonservis ile de transferleri bitirmeyi hedefliyor.

Kopenhag Zanka'dan vazgeçmiyor Kopenhag Zanka'dan vazgeçmiyor Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu.