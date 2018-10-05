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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

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Fenerbahçe, evinde ağırladığı Slovak rakibi Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 52 ve 68'inci dakikalarda Slimani kaydetti. Malmö deplasmanına çıkan Beşiktaş ise mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Malmö'ye galibiyeti getiren goller 53'üncü dakikada Caner Erkin (KK) ve 76'ncı dakikada ise Rosenberg'ten geldi. Belçika deplasmanında Standart Liege ile karşılaşan Akhisaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Standard Liege 3 puanı 17'nci dakikada Emond ve 39'uncu dakikada Djenepo'nun attığı gollerle hanesine yazdırdı. Akhisaspor'un tek golü ise 32'nci dakikada Onur Ayık'tan geldi.

Öte yandan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya'nın Milan takımı, sahasında Olympiakos'u 3-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu 54'üncü dakikada oyuna girerken, 76'ncı dakikada Higuain, 79'uncu dakikada ise Cutrone'ye asist yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde: 

-A Grubu-

Zürih - Ludogorets: 1-0

Bayer Leverkusen - AEK Larnaca: 4-2

-B Grubu-

Salzburg - Celtic: 3-1

Rosenborg - Leipzig: 1-3

-C Grubu-

Zenit - Slavia Prag: 1-0

Bordeaux - Kopenhag: 1-2

-D Grubu-

Anderlecht - Dinamo Zagreb: 0-2

Fenerbahçe - Spartak Trnava: 2-0

-E Grubu-

Karabağ - Arsenal: 0-3

Vorskla Poltava - Sporting Lizbon: 1-2

-F Grubu-

Milan - Olympiakos: 3-1

Real Betis - Dudelange: 3-0

-G Grubu-

Glasgow Rangers - Rapid Wien: 3-1

Spartak Moskova - Villarreal: 3-3

- H Grubu-

Eintracht Frankfurt  - Lazio: 4-1

Apollon - Olympique Marsilya: 2-2

-I Grubu-

Sarpsborg - Genk: 3-1

Malmö - Beşiktaş: 2-0

-J Grubu-

Krasnodar - Sevilla : 2-1

Standard Liege - Akhisarspor: 2-1

-K Grubu-

Astana - Rennes: 2-0 

Jablonec - Dinamo Kiev: 2-2

-L Grubu-

Chelsea - Vidi: 1-0

BATE Borisov - PAOK: 1-4

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