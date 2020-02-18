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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 14:36
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  • 18 Şubat 2020 Salı 14:36

UEFA Avrupa Ligi'nde de VAR kullanılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde de VAR kullanılacak

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UEFA’dan yapılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü başlayacak Avrupa Ligi son 32 turu maçlarından itibaren VAR sistemine geçileceği bildirildi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, UEFA Avrupa Ligi maçlarında da kullanılacak. UEFA’dan yapılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü başlayacak son 32 turu maçlarından itibaren Avrupa Ligi maçlarında VAR sistemine geçileceği belirtildi.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, sistemin başarılı olması için gereken çalışmaların geçen ay yapıldığını belirterek, "VAR’ın, futbol için kritik öneme sahip bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemin Avrupa Ligi maçlarında da uygulanacak olmasından çok mutluyum. Hakemler, önemli maçlardaki kritik pozisyonlarda doğru kararı alabilmek için bu sistemden büyük yardım alacak." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve play-off turları maçlarında VAR’dan sıklıkla faydalanıldığını hatırlatan Rosetti, "Şampiyonlar Ligi’nde sistemin uygulandığı 108 maçın 27’sinde sonuca VAR etki etti. Bu da her dört maçın biri demek. Bu sayede, hakemlerin maç performansındaki kalite büyük oranda arttı." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Ligi son 32 turunda mücadelesine devam eden tek Türk takımı Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 20 Şubat’ta deplasmanda karşılaşacak.

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