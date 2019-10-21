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  3. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Braga'yı ağırlayacağı maçı Alejandro Hernandez yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Braga'yı ağırlayacağı maçı Alejandro Hernandez yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Braga'yı ağırlayacağı maçı Alejandro Hernandez yönetecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. 19.55'te başlayacak olan zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

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