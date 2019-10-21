UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Braga'yı ağırlayacağı maçı Alejandro Hernandez yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.