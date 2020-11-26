UEFA Avrupa Ligi'nde 20:55 seansının toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasının dördüncü haftası, oynanan 13 maçla başladı.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun dördüncü haftasında, 8 grupta 13 maç yapıldı.



I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Azerbaycan'ın Karabağ takımını 3-2 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

H Grubu'nda oynanan maçta Lille, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı 63. dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bırakırken, Milan'da ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu da 61. dakikada oyundan çıktı.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sporting Braga ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcu 62. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.

Şu ana kadar oynanan maçların ardından Leicester City, Arsenal ve Hoffenheim, gruptan çıkmayı garantiledi.

Tamamı TSİ 20.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A GRUBU



CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1

- B GRUBU



Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3

-G GRUBU



Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3

AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3

- H GRUBU



Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1

Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1

- I GRUBU



Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1

Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3

- J GRUBU



LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2

- K GRUBU



Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

- L GRUBU



Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2

Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2