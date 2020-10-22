UEFA Avrupa Ligi'nde 19.55 seansında 12 maç oynandı! İşte sonuçlar...

Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

PFDK, Sumudica'ya acımadı! Maçtan men ve para cezası

PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33 bin 900 TL para cezası verdi.