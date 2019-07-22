UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte UEFA eşleşmeleri..

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi saati ve kanalı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenmiş olacak. Kura çekimini izlemek isteyenler UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? diye merak ediyor. İşte yanıtı...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi TSİ 13.25'te başladı. Kura çekimi UEFA'nın kendi sitesinden canlı olarak yayınlandı. Yapılan kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir, Viktoria Plzen - Olympiakos maçının galibi ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

LİG YOLU EŞLEŞMELERİ

Başakşehir - Viktoria Plzen / Olympiakos

Krasnodar - Porto

Club Brugge - Dinamo Kiev

Basel / PSV - LASK Linz

ŞAMPİYONLAR YOLU EŞLEŞMELERİ

PAOK - AjaxCluj / Maccabi - Celtic / Nomme Kalju

Sutjeska / Apoel - Dundalk / Qarabag

Saburtalo / Dinamo - Ferançvaroş / Valletta

Kızıl Yıldız / Helsinki - New Saints / Kopenhag

Maribor / AIK - Bate Borisov / Rosenborg

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ

Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşti.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

MALATYASPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Connah's Quay Nomads (Galler) - Partizan (Sırbistan) galibi oldu.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag ile eşleşti.