UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte UEFA eşleşmeleri..
UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı..Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Özellikle Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi saati ve kanalı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenmiş olacak. Kura çekimini izlemek isteyenler UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? diye merak ediyor. İşte yanıtı...
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI!
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi TSİ 13.25'te başladı. Kura çekimi UEFA'nın kendi sitesinden canlı olarak yayınlandı. Yapılan kura çekimi ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir, Viktoria Plzen - Olympiakos maçının galibi ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
LİG YOLU EŞLEŞMELERİ
Başakşehir - Viktoria Plzen / Olympiakos
Krasnodar - Porto
Club Brugge - Dinamo Kiev
Basel / PSV - LASK Linz
ŞAMPİYONLAR YOLU EŞLEŞMELERİ
PAOK - AjaxCluj / Maccabi - Celtic / Nomme Kalju
Sutjeska / Apoel - Dundalk / Qarabag
Saburtalo / Dinamo - Ferançvaroş / Valletta
Kızıl Yıldız / Helsinki - New Saints / Kopenhag
Maribor / AIK - Bate Borisov / Rosenborg
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ
Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşti.
Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
MALATYASPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Connah's Quay Nomads (Galler) - Partizan (Sırbistan) galibi oldu.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU
Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag ile eşleşti.