  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 16:30
  • |
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 16:32

UEFA, 55 üye ülkenin federasyonlarıyla bir kez daha görüşeceğini duyurdu

UEFA, 55 üye ülkenin federasyonlarıyla bir kez daha görüşeceğini duyurdu

Paylaş

UEFA, 1 Nisan'da lig takvimlerinin düzenlemeleriyle ilgili görüşmek üzere 55 ülke federasyonuyla video konferans yapılacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceği kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kenan Sofuoğlu tüm maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını açıkladı

title

Galatasaray yönetimi Diagne transferinde sınıfta kaldı! Nereden nereye...

title

Rıza Çalımbay'dan ilginç öneri: 'Maçlar Antalya'da oynansın'

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

Hastaneden açıklama geldi! Fatih Terim...
Hastaneden açıklama geldi! Fatih Terim...

Hastaneden açıklama geldi! Fatih Terim...

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.

Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu
Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu

Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarih netleşti.

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı
Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı

Ali Koç'tan ezeli rakiplerine tarihi çağrı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Ligin kalan maçları için Çalımbay'dan ilginç öneri
Ligin kalan maçları için Çalımbay'dan ilginç öneri

Ligin kalan maçları için Çalımbay'dan ilginç öneri

DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.

Terim'den sonra o da taburcu oldu
Terim'den sonra o da taburcu oldu

Terim'den sonra o da taburcu oldu

Teknik direktör Fatih Terim'in ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?
Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?

Ve Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.

Galatasaray yönetimi Diagne transferinde sınıfta kaldı!
Galatasaray yönetimi Diagne transferinde sınıfta kaldı!

Galatasaray yönetimi Diagne transferinde sınıfta kaldı!

Galatasaray'ın ‘para kazanırız' diyerek 13 milyon euroya aldığı Diagne, bugün 5 milyon euroya satılırsa kâr(!) sayılacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.