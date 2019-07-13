Udinese, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a yaptığı teklifi 9 milyon Euro'ya yükseltti

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Serie A ekibi Udinese’nin Dorukhan Toköz aşkı bitmiyor. Igor Tudor’un takımı Beşiktaş’ın yıldız orta saha oyuncusu için girişimlerini sürdürürken İtalyan kulübünün bu transfer için 9 milyon Euro teklif ettiği, Beşiktaş’ın 10 milyon euro’dan aşağıya inmediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler geçirmesine rağmen Igor Tudor’la Serie A’da kalmayı başaran Udinese D’Alessandro, Sandro ve Badu’dan beklenen verimi alamazken tecrübeli teknik adamın Dorukhan Toköz’le orta saha probleminin aşmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan 23 yaşındaki Dorukhan 3 gol 4 asistlik performansıyla milli takıma kadar çıkmayı başarmış, özellikle Türkiye – Fransa maçında oynadığı futbolla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Ünlü yıldız Pogba’ya adım attırmayan Dorukhan Toköz kendisini izleyen scoutları hayran bırakmıştı.