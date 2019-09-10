Ücrette de zirve Falcao'nun

Akşam

SÜPER Lig’de yeni sezonda en fazla maaş alacak futbolcu Radamel Falcao olacak. Yıldız golcü yıllık 5 milyon euro garanti ücreti cebine koyacak. Sarı-Kırmızılılar’da Sofiane Feghouli 3.8, Fernando Muslera 3.5, Belhanda 3.3 ve Steven Nzonzi de 3.2 milyon euro ücretle ligde en fazla maaş alan ilk 5 futbolcu oldu. Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Victor Moses ve Trabzonspor’un yıldızı Jose Sosa da yıllık 3.2 milyon euro garanti ücretle ilk 10 listesine girmeyi başardı.

HEPSİNDE BONUSLAR VAR

Fenerbahçe’de Nabir Dirar ve Beşiktaş’ta Hırvat stoper Domagoj Vida 3’er milyon euro kazanırken, Sarı-Lacivertliler’in yeni transferlerinden Luiz Gustavo da 2.7 milyon euro garanti maaşı cebine koyacak. Listedeki 10 futbolcunun tamamın sözleşmelerinde ayrıca bonus maddeleri de bulunuyor. Maç başı ve başarı primleriyle birlikte garanti ücretlerinin üzerine ekstra para koyuyorlar. Böylece inanılmaz bir gelir elde ediyorlar. Kulüpler ise bu çarkı döndürmek için mutlaka ama mutlaka başarılı olmak zorunda.

BAŞARISIZLIKTA KAOS

Süper Lig’deki galibiyet primleri ve Türkiye Kupası’ndaki primler, kasaya “artı” olarak yazılıyor. Ancak en büyük kazanç, Şampiyonlar Ligi’nde... Daha sahaya çıkılmadan, ayakbastı parası ve yayın gelirleri, kulüplerin oluyor. Eğer Şampiyonlar Ligi hakkı kazanılırsa, kulüpler rahatlıyor. Ancak yapılan maliyetli transferlere rağmen başarısızlık yaşanırsa, takımlar ekonomik sıkıntılar çekiyor. Sonrasında bazı futbolcular kulüpleri FIFA’ya şikayet ediyor ve paralarını eninde sonunda mutlaka alıyor.