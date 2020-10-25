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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 08:00
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Ücretsiz yemekler Rashford'dan

Ücretsiz yemekler Rashford'dan

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AKŞAM

İngiltere'de hükümet, öğrencilere verilen ücretsiz yemeği kaldırdı. Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford ise çocukların aç bırakılmaması adına kampanya düzenledi. Büyük yardım geldi.

İngiliz hükümeti, Kovid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından okullarda çocuklara verilen ücretsiz yemeği mart ayı sonuna kadar kaldırdı... Ancak bu olaya tepki gösteren Manchester United’ın genç yıldızı Marcus Rashford, öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi için kampanya başlattı...

BÜYÜK DESTEK!

Genç oyuncunun bu kampanyasına destek çığ gibi oldu. McDonalds 1 milyon ücretsiz yemek dağıttı. Ada’daki restaurantlardan da kampanyaya büyük yardımlar geldi. Rashford konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gurur duyuyorum. Çocuklar için birlik oluyoruz. Sizler harikasınız. Bu çocuklar size minnetar” ifadelerini kullandı. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Rashford için “Onu tanımıyorum ama onunla gurur duyuyorum” dedi. 

Rashford, annesiyle birlikte ücretsiz yemek kampanyasına katılan yardım kuruluşlarını ziyaret etti.

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Ücretsiz yemekler Rashford'dan
Ücretsiz yemekler Rashford'dan

Ücretsiz yemekler Rashford'dan

İngiltere'de hükümet, öğrencilere verilen ücretsiz yemeği kaldırdı. Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford ise çocukların aç bırakılmaması adına kampanya düzenledi. Büyük yardım geldi.

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