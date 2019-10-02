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  3. Uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın bonservisi CAS'a taşınacak

Uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın bonservisi CAS'a taşınacak

Uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın bonservisi CAS'a taşınacak

Cardiff City, FIFA'nın, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcunun bonservisinin ilk taksiti olan 6 milyon avroyu ödemesi talimatını CAS'a taşıyor.

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, FIFA'nın, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli Emiliano Sala'nın bonservisini ödeme talimatına Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) itiraz edecek.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Cardiff City, transferin geçersiz olduğu iddiasıyla FIFA'nın verdiği kararı CAS'a taşıyacak.

30 Eylül'de toplanan FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin 6 milyon avro olan ilk taksitinin ödenmesine karar vermişti.

Arjantinli santrfor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (16,8 milyon avro) karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Cardiff City'nin 20 Şubat'ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmiş, fakat Galler ekibi ödemeyi yapmamıştı.

Bunun üzerine Nantes, FIFA'ya 15 milyon sterlinlik bonservisin ilk taksitinin ödenmediği yönünde başvuruda bulunmuştu.

(AA)

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