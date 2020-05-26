Üç büyükler peşindeydi... Mensah için kesenin ağzı açıldı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı aktarılan Bernard Mensah için Yunanistan ekibi PAOK, dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; siyah beyazlı kulüp, Bernard Mensah'ı kadrosuna dahil etmek için 6 milyon Euro'yu (yaklaşık 45 milyon TL) gözden çıkarttı.
AVRUPA KUPALARI İÇİN İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PAOK, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek ve bu sebeple takviye yaparak elini güçlendirecek.
KAYSERİ DEV KAR ELDE EDECEK
Öte yandan Kayserispor, Bernard Mensah'ın bonservisini La Liga devi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euroya almıştı.
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