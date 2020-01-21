U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek şampiyon oldu

TFF tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda Türkiye ile Kore Cumhuriyeti final oynamaya hak kazanmıştı.
U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek 21. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda 1. oldu. Millilerimizin golleri 20 ve 74. dakikada Melih Bostan'ın ayağından geldi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriqi'nin "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor 1-1’in rövanşında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da gözden çıkarılan Steven Nzonzi, West Ham United ile anlaşmaya vardı.
PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor'a ceza.
Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.