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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:38
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Tzeno Tzenov yaşamını yitirdi

Tzeno Tzenov yaşamını yitirdi

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Uzun yıllardır Avrupa Güreş Birliği (CELA) Başkanlığı görevini yürüten, aynı zamanda Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Yardımcısı olan Tzeno Tzenov, hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, bir süredir kanser tedavisi gören Tzenov, 81 yaşında vefat etti.

TGF Başkanı Musa Aydın, yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Çok uzun zamandan bu yana CELA Başkanlığı ve UWW Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tzeno Tzenov'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi ömrünü dünya güreşine adamış çok değerli bir isimdi. Güreşin tüm dünyada en iyi seviyeye gelmesi için mücadele etti. Ülkemizde yapılan organizasyonlarda misafirimiz olan Tzenov, Türk güreşinden de her zaman övgüyle söz ederdi. Tzeno Tzenov'un çok değerli ailesi başta olmak üzere sevenlerine ve güreş camiasına başsağlığı diliyorum. Kendisini asla unutmayacağız."

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