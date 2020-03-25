Tyler Boyd'dan koronavirüs sözleri: Galatasaray derbisi sanırım uzun süre boyunca oynadığım son maç olacak

Beşiktaş'ta Boyd, ABD medyasına açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray maçına çıkana kadar, oynayıp oynamayacağımızı bilmiyorduk ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.
Boyd, "Uzun süre bu maçın oynadığım son maç olabileceğini düşündüm. Depoda hiçbir şeyin kalmasını istemedim ve her şeyimi verdim. Sanırım uzun süre boyunca oynadığım son maç da bu olacak" ifadelerini kullandı.
5 YABANCI YOLCU SADECE BOYD KALACAK!
Kartal'da performansı tartışılan oyunculardan Roco, Douglas, Diaby, Rebocho ve Karius ile yollar ayrılacak. Boyd'un takımda kalması bekleniyor.
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