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  3. Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip var

Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip var

Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip var

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan eski oyuncuları Tyler Boyd'u kadrolarına katabileceklerini söyledi.

TRT Spor'a konuşan Kaplan, transfer yasağının kalkmasını beklediklerini kaydederken, "Yasak kalkınca transfer edeceğimiz oyuncular belli. Boyd'un da gelmesini isteriz. Bizim belirlediğimiz mevkiler var. Lige 2. yarı iyi girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın sezon başında 2,4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu, 13 maçta 767 dakika süre aldı ve 2 gol attı.


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