Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip var

TRT Spor'a konuşan Kaplan, transfer yasağının kalkmasını beklediklerini kaydederken, "Yasak kalkınca transfer edeceğimiz oyuncular belli. Boyd'un da gelmesini isteriz. Bizim belirlediğimiz mevkiler var. Lige 2. yarı iyi girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın sezon başında 2,4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu, 13 maçta 767 dakika süre aldı ve 2 gol attı.