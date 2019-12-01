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  3. Tyler Boyd transferinde Beşiktaş'a büyük şok

Tyler Boyd transferinde Beşiktaş'a büyük şok

Tyler Boyd transferinde Beşiktaş'a büyük şok

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Tyler Boyd, elden çıkarılmak isteniyor. Ancak Amerikalı oyuncuya şu ana kadar talip olan tek takım Ankaragücü oldu.

Beşiktaş'ta transfer edildiği dönemde Edin Visca ile kıyaslanan Tyler Boyd hayal kırıklığı yarattı. Abdullah Avcı transfer listesinin ilk sırasında kanat transferi yaparken ABD’li oyuncuya takım aranmaya başlandı. Ancak zaten Portekiz’in Guiamaraes takımından alınan Tyler Boyd’a tek talip Ankaragücü çıktı.

Sadece 1 golü var

Beşiktaş'ın bonservisine 2.4 milyon Euro ödediği Tyler Boyd bu sezon 9 maçta şans bulurken sadece 1 gol üretebildi. Tyler Boyd o golü 3-1 kaybedilen Braga maçında kaydetti.

Ankaragücü'nde harikalar yaratmıştı

Tyler Boyd, geçen sezon Ankaragücü formasıyla harikalar yaratmıştı. Tyler Boyd, devre arasında geldiği Ankaragücü formasıyla 14 maçta 6 gol atıp, 4 asist gerçekleştirmişti.


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